«Обречен понравиться всем»: Деревянко и Манучаров представили сериал «Идеальная семья»

30 ноября на ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Идеальная семья», а 25-го числа канал отметил это событие всероссийской онлайн-трансляцией в социальной сети ВКонктакте (запись мероприятия). Ведущими стрима выступили Ида Галич и ее муж Алан Басиев. Что такое «Идеальная семья», как сериал и как явление, они расспросили у актеров Павла Деревянко и Вячеслава Манучарова.

«Наш сериал получился не просто смешным. Его персонажи узнаваемые, за них вы точно будете переживать, потому что сценарий написан талантливо. А еще это семейный сериал, который обречен понравиться всем… это очень трогательная история», — поделился Деревянко.

Актер признался, что считает идеальной именно среднестатистическую семью, где люди любят друг друга, ругаются и мирятся, — где есть полноценная жизнь, а не показательные улыбки из рекламы кетчупа.

Манучаров добавил, что в проекте был собран прекрасный актерский состав, в котором каждый артист оказался на своем месте. Что касается главных героев, то Павел Деревянко и Ольга Медынич на съемочной площадке вели себя, как настоящие супруги, отношения их героев получились очень правдоподобными.

Кроме подробностей со съемок, актеры поделились в трансляции секретами собственной семейной жизни.

Смотрите сериал «Идеальная семья» с 30 ноября в 20:00 на канале ТНТ.

Смотрите также: