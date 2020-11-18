От Екатеринбурга до Лос-Анджелеса: в мире снимают множество клипов на стихи Мандельштама

Появились подробности создания музыкального альбома на стихи Осипа Мандельштама. К 130-летию со дня рождения культового поэта свои треки с его словами записали Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Noize MC, певец Zoloto, группы IOWA, «Сансара», «Порнофильмы» и другие. На сайте проекта уже есть информация о том, какие именно стихотворения взяли себе исполнители.

Агутин, к примеру, взял себе «Золотистого меда струя из бутылки текла» 1917 года.

«У меня такое же мироощущение, как у автора, я чувствую его, понимаю. Меня иногда мучают приступы ностальгии и сожаления о том, что это время уже прошло, даже когда оно еще не прошло, когда я сам его еще живу, но уже испытываю по нему ностальгию. Мы живем ради наших воспоминаний, потому что все проходит, а остаются с нами именно они», — говорит исполнитель.

Noize MC записал композицию на стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» 1931 года.

«Пожалуй, это один из самых необычных треков в моей дискографии — я в такой манере никогда еще не пел, эти стихи как бы сами продиктовали такую странную интонацию и манеру. Нам захотелось создать некую сибирскую шаманскую атмосферу, чтобы подчеркнуть соответствующие образы в тексте», — отметил рэпер.

Сам трибьют-альбом появится в Сети 14 января 2021 года — в день рождения поэта. Песни в нем будут расположены в порядке дат выхода стихов — от 1906 до 1937 года. А пока что команда проекта записывает клипы к каждому треку. Съемки проходят в Москве, Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Каунасе, Стамбуле, Тбилиси и даже Лос-Анджелесе. Как идет процесс, можно следить в социальных сетях проекта «Сохрани мою речь навсегда».

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