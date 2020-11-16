Николь Кидман увидела свой огромный портрет на стене 18-этажного дома

Такой подарок сделали актрисе в Австралии в честь выхода нового сериала с ее участием.

В минувшие выходные в австралийском Сиднее был закончен гигантский портрет Николь Кидман. Группа местных художников нарисовала его вручную на стене 18-этажного дома, чтобы отметить выход нового мини-сериала на HBO «Отыграть назад» (The Undoing). А 16 ноября звезда увидела готовую работу вживую и пришла в восторг.

Известно, что гигантский портрет заказал австралийский стриминговый сервис Binge, который будет транслировать новый сериал в этой стране. Ничего не скажешь — продвижение что надо!

В Америке сериал вышел еще в конце октября. 53-летняя Кидман играет женщину-психоаналитика, которая живет в счастливом браке. Однажды она знакомится с женщиной, чей сын ходит в ту же школу, что и ее ребенок, а потом новую знакомую находят мертвой и подозрение падает на главную героиню. В это же время пропадает ее муж, уехавший в командировку. Счастливая жизнь женщины рушится прямо на глазах. Чтобы вернуть все на свои места, персонажу Кидман приходится самому разбираться в обстоятельствах убийства.

Драматический сериал состоит всего из шести эпизодов. Он уже получил много положительных отзывов от зрителей за океаном. В картине также сыграли Хью Грант и Дональд Сазерленд.

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