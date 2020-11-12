«Поменялись приоритеты»: Собчак объяснила, почему Арабские Эмираты стали ее любимым местом отдыха

Как отметила светская львица, теперь для нее важнее всего на курорте наличие зоопарка и сервис для детей.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram заявила, что она вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и сыном Платоном Виторганом возвращается в Россию с отдыха в ОАЭ.

В этот раз, как заметила звезда, Дубай порадовал ее теплым морем и вкуснейшими ресторанами. Раньше в этой стране ей было некомфортно. Отпугивало большое количество детей.

«Но с Платоном жестко поменялись приоритеты: наличие зоопарка и парка развлечений важнее всего. Ну, и отели за время моего отсутствия появились другого уровня». Ксения Собчак

Собчак также разместила ролик, на котором муж спрашивает, кружится ли у нее голова. «Кружится. От любви к вам», — нежно ответила любимому человеку телеведущая.

Напомним, что чуть больше года назад Собчак и Богомолов сыграли пышную и очень запоминающуюся свадьбу. Общих детей в этом браке пока нет, но светскую львицу регулярно подозревают в интересном положении.