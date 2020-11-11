Пушкинский музей станет доступнее для любителей искусства по всей России

В рамках национального проекта «Культура» Пушкинский музей начал сотрудничество с компанией LG Signature, которая предоставит ему широкую информационную, технологическую и экспертную поддержку.

В частности, LG совместно с онлайн-кинотеатром IVI создадут серию виртуальных экскурсий по залам музея. Миллионы зрителей по всей стране смогут познакомиться с работами великих импрессионистов.

«Создавая коллаборацию «LG Signature x Пушкинский музей», мы ставили перед собой цель, чтобы в современном мире произведения искусства стали еще ближе и доступнее большинству россиян. А цифровая трансформация дает возможность благодаря совместным усилиям и мультимедийным платформам сохранить культурное наследие и повысить его доступность», — говорит президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.

Проект особенно важен в период пандемии, когда именно цифровые ресурсы не дают людям ощутить дефицит доступа к культурным ценностям. Партнером выступает АНО «Национальные приоритеты».

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Добавим, что в рамках нацпроекта «Культура» в России до 2024 года планируется строительство 375 новых объектов, а также улучшение качества культурной среды, в том числе благодаря проведению фестивалей онлайн.