Сильвестр Сталлоне выставил на аукцион часть своей знаменитой коллекции часов

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне решил продать несколько наручных часов из своей коллекции. 74-летний мужчина известен не только как исполнитель культовых ролей, но также как знаток и коллекционер часов. Многие из его приобретений висели на руках его персонажей в фильмах.

Как передает сайт Hypebeast, американский аукционный дом Phillips выставит на торги пять часов из личной коллекции актера. Организаторы отмечают, что Сталлоне имеет острое чутье на мужские аксессуары, он признал мастерство часового мастерства Ричарда Милля, а еще в одиночку создал популярность бренда Panerai во всем мире.

Первым лотом выступит стальная модель Panerai PAM5218-201/a, которая использовалась в фильме «Дневной свет» 1996 года. Оценочная стоимость — от 40 до 80 тысяч долларов. Следующие четыре лота — от бренда Richard Mille. Каждый имеет глубокую историю, связанную со Сталлоне. Часы Richard Mille RM032-TI можно увидеть на его руке в фильме «Неудержимые-3» (от 60 до 120 тысяч долларов), а модель Richard Mille RM025-01 Tourbillon Chronograph Adventure (от 250 до 500 тысяч долларов) фактически была рождена после того, как актер задал Ричарду Миллю вопрос: «Какие часы носил бы Джон Рэмбо?»

Аукцион пройдет в Нью-Йорке 12 декабря. Ох, кто-то из американских толстосумов раскошелится…