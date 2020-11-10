На сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями Дмитрия Рогозина

На сайте «Роскосмоса» открылся новый раздел — «Песни о космосе». Там можно послушать тематические музыкальные композиции в исполнении Александра Маршала, Николая Расторгуева, Дениса Майданова и других исполнителей. К каждому треку прикреплена ссылка на YouTube, чтобы пользователи смогли посмотреть еще и клипы.

Любопытно, что большинство из текстов представленных песен написал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Оказывается, 56-летний российский политик, ответственный за покорение межзвездного пространства, — человек творческий и по-настоящему увлеченный своим делом. В 2019 году его песни прозвучали на концерте ко Дню космонавтики в Кремлевском дворце. Добавим, что Рогозин также увлекается спортом, стрельбой, ездой на мотоцикле и подводной охотой.

Кстати, есть еще один отечественный политик, блистающий на поприще написания текстов для песен. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметилась уже несколькими работами со звездами шоу-бизнеса.