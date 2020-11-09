В Сети открылась онлайн-галерея работ Ван Гога

Если Серега никак не хочет вести вас на выставку Ван Гога, а вы страстно увлечены творчеством этого нидерландского художника, то для вас в Сети заработал специальный проект. Несколько голландских музеев объединились и запустили сайт Van Gogh Worldwide с картинами знаменитого постимпрессиониста. Там можно найти более тысячи работ мастера.

Все произведения разделены на папки по творческим периодам и стилям. О каждом имеется информация о размерах, истории создания и музее, где выставлен оригинал. Пользователь может увидеть изображение не только самой картины, но и ее задника, который иногда оказывается не менее интересным. Также есть фото работ при естественном освещении.

Напомним, Винсент Ван Гог жил во второй половине XIX века, но своим творчеством оказал большое влияние на живопись XX столетия. При жизни критики его практически не замечали и лишь потом узрели в его работах глубину и новаторство. В Амстердаме есть знаменитый музей, который носит имя художника и хранит самую большую коллекцию его работ.