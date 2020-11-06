Победитель «Битвы экстрасенсов» запустил свое разговорное шоу в YouTube

Победитель 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко создал свой подкаст в YouTube. Мужчина берет интервью у других ясновидящих, задавая им вопросы, актуальные для всего эзотерического сообщества.

Шоу называется Ezopodcast. Его первым гостем стал финалист 18 сезона, таролог Александр Кинжинов. В самый разгар ссоры Оксаны Самойловой и Джигана этот человек предсказал, что пара не разведется. Также, когда он делал прогноз о здоровье на 2020 год, то говорил о проблемах с легкими.

Вместе два экстрасенса поговорили о том, можно ли предсказать пандемию и другие проблемы мирового масштаба, а главное — не посеют ли подобные прогнозы панику. Обсудили и новый сезон «Битвы», отметили, почему не стоит завидовать Олегу Шепсу. Есть ли у этих двух выдающихся экстрасенсов девушки, и можно ли погасить долг по кредиту с помощью уксуса? Об этом зрители узнают из дебютного выпуска нового подкаста.