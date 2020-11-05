Юлия Пересильд прочтет «Пеппи Длинныйчулок» в сопровождении оркестра

В воскресенье, 8 ноября, актриса Юлия Пересильд примет участие в детском проекте «Сказки с оркестром». 36-летняя артистка прочтет повесть Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Если вы хотите познакомить своего ребенка с этим культовым произведением, то это отличная возможность, ведь кроме живого чтения зрителей ждет и прекрасная музыка.

Видеотрансляция мероприятия пройдет на портале «Культура.РФ» 8 ноября, начало — в 14 часов.

Напомним, книга «Пеппи Длинныйчулок» увидела свет еще в 1945 году. В ее основу легли истории, которые шведская писательница сочиняла для своей больной пневмонией дочери. Изначально издательство отказалось выпускать повесть в печать. Но когда книга все-таки вышла, она быстро стала хитом детской литературы.

Юлия Пересильд — звезда фильмов «Битва за Севастополь», «Герой», «Черновик», также снималась в сериалах «Людмила Гурченко», «Золотая Орда» и «Зулейха открывает глаза». Актриса прекрасно знает, как читать сказки — у нее у самой две дочери.