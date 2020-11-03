Теперь в 3D: Николай Дроздов рассказал о животных нового дополнения World of Warcraft

Поклонники популярной компьютерной игры World of Warcraft ждут 24 ноября. В этот день в виртуальной вселенной откроются Темные земли — новое дополнение с новыми территориями, квестами и монстрами. Выход данного обновления должен был состояться раньше, но его тоже задержала пандемия коронавируса.

Чтобы подогреть интерес российских игроков к готовящемуся путешествию, создатели WoW сняли специальный ролик со звездой отечественного ТВ Николаем Дроздовым. На видео 83-летний телеведущий занимается своим привычным делом — описывает животный мир. Только речь идет о фауне не планеты Земля, а тех самых Темных земель по ту сторону монитора.

«Скоро сюда соберутся стайки приключенцев со всего Азерота, но прежде позвольте мне стать вашим гидом и поделиться многоцветием здешнего животного мира», — говорит на видео известный зоолог.

Из его рассказа зрители могут узнать о том, кто такие лисохвосты, некробыки, кровобивни и прочие обитатели нового дополнения игры. Отметим, что персонажи WoW могут приручать животных и снимать с них шкуру. Но, в основном, звери служат случайными монстрами, которые могут встретиться герою на дороге к славе.