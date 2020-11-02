Netflix открыл виртуальную выставку нарядов из сериалов «Корона» и «Ферзевый гамбит»

Во время пандемии не только театры, но и выставки стали проходить онлайн. Яркий пример — электронная экспозиция от потокового сервиса Netflix. Совместно с Бруклинским музеем он создал виртуальное пространство, в котором выставлены женские наряды из сериалов «Корона» и «Ферзевый гамбит» (он же «Ход королевы»).

Через браузер любой желающий может попасть на виртуальную выставку и детально ознакомиться с костюмами из двух популярных лент. Они представлены, как в 3D-моделях, так и в фотографиях. Каждый снабжен описанием и кадрами из сериала. Поклонники упомянутых сериалов не должны пройти мимо такой акции.

Напомним, что исторический сериал «Корона» выходит на Netflix с 2016 года. Он рассказывает о жизни английской правительницы Елизаветы II, а также других значимых личностей Великобритании: принца Филиппа, принцессы Маргарет, принца Чарльза, Уинстона Черчилля и других. В четвертом сезоне также появятся принцесса Диана и Маргарет Тэтчер.

«Ферзевый гамбит» рассказывает историю девушки, чье детское увлечение шахматами переросло в вызов миру гроссмейстеров-мужчин. Главную роль сыграла молодая актриса Аня Тейлор-Джой. Нарядам ее героини уделили в картине особое внимание.