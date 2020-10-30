На шоу «Пой без правил» Бузова сделала признание, которое от нее долго ждали

Певица продемонстрировала свои артистические навыки в борьбе за победу в музыкальной передаче канала ТНТ.

В воскресенье, 1 ноября, в борьбу за сольный новогодний концерт на ТНТ ворвется звезда канала — Ольга Бузова. Певица стала очередным звездным гостем шоу «Пой без правил» и показала, может ли она петь при мешающих посторонних факторах.

В новом выпуске музыкальной телепередачи артистке придется перевоплотиться в зомби, станцевать в стиле богомола для TikTok, сделать кавер на «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова и даже попадать в ноты! С некоторыми заданиями певица справилась играючи, но споткнулась на Пикачу.

Кроме того, в шоу Бузова сделает признание, которое от нее долго ждали: она подтвердит, что ее мозг живет отдельно от своей хозяйки. Именно он ответственен за все хиты и вирусные танцы, которые породила Ольга.

Ведущие не обойдут стороной и личную жизнь артистки. Они узнают, почему среди всех мужчин звезда отдала предпочтение блогеру Даве и какое умение прокачала благодаря бывшему мужу Дмитрию Тарасову.

Сможет ли Ольга Бузова набрать 300 баллов и опередить лидера сезона Полину Гагарину Смотрите шоу «Пой без правил» 1 ноября в 20:00 на канале ТНТ.