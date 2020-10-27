Разгадка тайны: киносериал «Перевал Дятлова» стартует на ТНТ с 16 ноября

Канал ТНТ раскрыл дату премьеры киносериала «Перевал Дятлова». Драматический триллер о главной мистической загадке СССР выйдет в эфир 16 ноября.

Что же случилось в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов? Киношники постарались ответить на этот вопрос документальной драмой с двумя параллельными сюжетными линиями. При создании картины использовались дневники «дятловцев», закрытые материалы следствия 50-х годов, а также материалов доследования 2000-х. Известно, что сериал снят на пленку.

Отдельно зрителям покажут реконструкцию восхождения группы Дятлова, а вторая сюжетная линия будет посвящена расследованию трагедии майором КГБ, которого играет Петр Федоров. Следователь отправился из Москвы на место происшествия сразу после того, как были обнаружены тела погибших. Кроме дедуктивного таланта он обладает еще и даром, близким к ясновидению. Какие тайны он сможет «раскопать» на перевале Дятлова?

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В картине также снялись Мария Луговая, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков и другие актеры. Артистов подбирали так, чтобы они были внешне похожи на «дятловцев» с фотографий.

Кстати, Берлинском кинофестивале сериал был приобретен для мирового проката одним их крупнейших мировых дистрибьюторов. Картину также будет участвовать в конкурсе Женевского кинофестиваля 8 и 10 ноября.

Смотрите «Перевал Дятлова» с 16 ноября в 22:00 на канале ТНТ и видеоплатформе Premier.