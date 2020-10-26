«О, боже мой, какой секс!»: Моргенштерн похвастался собственным рестораном

Рэпер Моргенштерн открыл-таки ресторан в Москве, о котором сообщалось ранее. Вечером 25 октября 22-летний артист выложил сториз, в котором официально объявил о начале работы нового заведения и немного показал интерьер.

«Господа, сегодня величайший день, знаменательный, — сказал рэпер, вставляя в речь нецензурные слова. — Сегодня открытие ресторана Kaif. О, боже мой, какой секс!»

В первый вечер работы ресторана музыкант устроил закрытую вечеринку только для своих близких. К нему в гости приехали популярные блогеры, Клава Кока и даже сам Филипп Киркоров. Гости засняли, как на вечеринке рэпер танцевал со своей мамой и возлюбленной Диларой, а также исполнил несколько своих хитов. Позже он назвал этот день «самым сложным и ответственным в своей жизни».

В интерьере заведения посетители увидят фонтан с подсветкой и живые деревья. Кроме рэпа, в музыкальном сопровождении вечеров предусмотрена живая музыка. Правда, посмотреть и послушать это лично мало кто сможет. Моргенштерн отметил, что 99,9% людей в это заведение просто не пустят.