До выхода фильма «Борат-2» огромный надувной киногерой проплыл по центру Лондона

Видеосервис Amazon Prime Video, похоже, решил всерьез взяться за продвижение второй части фильма «Борат» от британского комедианта Саши Барона Коэна. Компания должна выпустить картину 23 октября. Но перед этим в Англии прошло несколько акций, посвященных данному киногерою.

Голый Борат, прикрывающий мужское достоинство медицинской маской, появился на обложках газет и на стенах зданий в Лондоне в виде световых проекции. Также по британской столице пробежали мужчины в костюмах Бората (да, они надели трико с таким принтом, будто они голые). Все это проходит под лозунгом «Надень маску — спаси жизнь», а вот защитный аксессуар прикрывает не рот.

Friendly reminder: Wear Mask. Save Live. Londoners, keep an eye out for our COVID marshalls tomorrow… 👀 #Borat pic.twitter.com/qNNBZ0rA2Y — Amazon Prime Video UK (@primevideouk) October 22, 2020

Но самая мощная акция — это огромный надувной Борат, проплывший на барже по Темзе. Такой пиар невозможно не заметить. Кстати, подобную плавучую рекламу засняли также жители Нью-Йорка и Торонто.

BREAKING: Borat’s johnson spotted floating down the Thames. #Borat pic.twitter.com/BPPSscNArP — Amazon Prime Video UK (@primevideouk) October 22, 2020

Добавим, что критики, посмотревшие сиквел, в целом оценили его положительно. Как и в первой части, Саша Барон Коэн не скупился на сатиру, пранки, юмор ниже пояса, высмеивание пороков общества и политической обстановки. При этом он добавил в фильм шутки про коронавирус. В одной из сцен Борат пытается прибить невидимую инфекцию сковородкой.