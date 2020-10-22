НТВ снимает детектив с актерами «золотого состава» сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового остросюжетного детектива канала НТВ «Полицейское братство». Любопытно, что в этом сериале собрался золотой состав «Улиц разбитых фонарей»: Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин и Андрей Федорцов. Они играют эдаких современных стариков-разбойников, которые делятся мудростью и опытом с новым поколением стражей порядка.

По сюжету честный следователь на пенсии узнает о своем страшном диагнозе и собирается свести счеты с жизнью, но в его планы врывается дочь, которая пошла по стопам отца и решила начать карьеру сыщика в Северной столице. Девушка становится напарницей молодого оперативника уголовного розыска, который является сыном легендарного полковника МВД, отбывающего срок в тюрьме.

Последний как раз вышел на свободу и собирается застрелить криминального авторитета, который, по его мнению, виновен в его «отсидке». Молодой паре предстоит остановить упрямого ветерана, но при этом им нужно заниматься и расследованиями других дел. Иронично, что начинающим сыщикам помогают советами их прожженные жизнью отцы, а также тот самый авторитет и известный писатель, который мнит себя крутым опером.

«Они все очень разные, но все равно вместе: криминальный авторитет, честный следователь, бывший полковник полиции и известный писатель. Это своеобразные мушкетеры нашего времени, девиз которых: «Кто, если не мы?!» — отмечают создатели картины.

Несмотря на остросюжетную основу, в 20-серийной ленте будет немало юмора. Также зрителей ждут знакомые виды исторического центра Санкт-Петербурга и непритязательные пейзажи спальных районов города. Добавим, что молодых героев играют Любовь Виролайнен и Михаил Тарабукин.