Приз Фестиваля уличного кино в 2020 году получила короткометражка про бездомных собак

20 октября в Московском центре документального кино состоялось торжественное закрытие Фестиваля уличного кино. Отметим, что это крупнейший открытый смотр короткометражных фильмов, где победителя выбирает не жюри, а сами зрители. В этом году мероприятие прошло в седьмой раз, и победителем была признана картина «Большая восьмерка» молодого режиссера Ивана Соснина. Постановщик из Екатеринбурга получил от организаторов 1,5 миллиона рублей на съемки полнометражной ленты.

Картина Соснина рассказывает о простом парне, который решил спасти бездомных собак. Она покорила зрителей по всей стране, ведь живые показы фестиваля прошли в целом ряде городов. Всего прошло 540 мероприятий, которые посетили в общей сложности более 200 тысяч зрителей. И это с учетом ограничений по коронавирусу!

Но даже в тех городах, где показы не состоялись, люди могли увидеть работы конкурсантов, так как их транслировал онлайн-кинотеатре «МТС ТВ». Среди них были спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

Добавим, что онлайн-кинотеатр «МТС ТВ» выступил генеральным партнером фестиваля. В его видеотеке можно найти и выдающиеся картины участников прошлых лет.