Первыми «пассажирами» призрачного такси стали Анатолий Белый и Юлия Снигирь

Вместе с Кириллом Кяро они снялись в первой серии мистической драмы «Пассажиры», который выйдет на видеосервисе Start.

В Подмосковье стартовали съемки мистической драмы «Пассажиры». Напомним, это будет оригинальный сериал видеосервиса Start с Кириллом Кяро в главной роли. Актер играет водителя такси, который возит не живых людей по столице, а переправляет умерших на тот свет. Но перед путешествием в потусторонний мир каждая душа должна расстаться с грузом вины, что держит ее на земле.

Режиссер Карен Оганесян планирует снять восемь разных новелл по 15 минут, в каждой из которых сыграют известные актеры. В первый день съемок были задействованы Юлия Снигирь и Анатолий Белый, изображающие супружескую пару. Артистам пришлось участвовать в трюковых сценах с автомобилем.

«Жанр обозначен как мистическая драма, но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть», — рассказал Анатолий Белый.

По словам актера, его персонаж представляет из себя «лузера», рядом с которым находится шикарная женщина. Глядя на эту пару, зрители сначала подумают: «Боже, как она вообще вышла за него замуж?» Но за 15 минут серии герой раскроется и покажется себя в совершенно ином свете.

Также известно, что к актерскому составу присоединились Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Юлия Ауг и другие звезды сериалов. Как иронизируют создатели проекта, все они стали «пассажирами».