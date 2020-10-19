На студенческом кинофестивале ВГИК наградят молодых сценаристов, операторов и режиссеров

19 октября в Москве открылся 40-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК. Молодые кинематографисты из сорока стран будут бороться за призы и возможность показать свое творчество широкой аудитории. До конца текущего месяца будет проходить внутренний конкурс ВГИК, в нем принимают участие 173 студенческие работы. Имена победителей огласят 30 числа, они получат право представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет 16-20 ноября. В итоге организаторы вручат призы за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм и лучший анимационный фильм.

Отметим, что генеральным партнером конкурса является компания «МТС Медиа». Его представители вручат специальные призы еще десяти участникам в категориях: лучший сценарий, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучший художник-постановщик.

«Мы рады поддерживать молодые и перспективные таланты в их стремлении к новому взгляду на кинематограф и к воплощению свежих креативных идей, — говорит генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин. — Уверен, что среди конкурсантов будут найдены авторы потенциально прорывных проектов».

Добавим, что впервые за 40 лет проведения данного фестиваля мероприятие состоится с пустым зрительным залом, а все показы пройдут в интернете. Тожественные церемонии так же состоятся онлайн.