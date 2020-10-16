Высокое жюри: на кастинг в «Танцы» пригласили балетную звезду Большого театра

В субботу, 17 октября, канал ТНТ покажет еще один выпуск шоу «Танцы», рассказывающий о кастинге в Москве. На этот раз к звездным судьям впервые присоединится ведущий солист Большого театра Якопо Тисси. Кандидаты в участники увидят мастера академического танца разнообразием современных стилей: за всю программу ни одно из направлений не повторится! Зрителей ждут хип-хоп, тверк, пилон, электродэнс и многое другое.

Напомним, речь идет о последнем сезоне шоу «Танцы», поэтому участники выкладываются на полную, чтобы успеть вписать свое имя в историю. На кастинг приходит множество людей так или иначе связанных с проектом, но еще ни разу не боровшихся за победу.

В новом выпуске зрители увидят выступления известного хореографа Анны Дельцовой из команды Jack’s Garret (она ставила номер участнику Саше Тронову, впоследствии они поженились) и Светланы Камбур, чей танец был в заставке одного из сезонов.

Как утонченный балетный танцовщик Якопо Тисси отреагирует на провокационный фрейм-ап и дерзкий тверк кандидатов?

Смотрите московский кастинг шоу «Танцы» 17 октября в 20:00 на канале ТНТ.