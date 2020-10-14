«Делаем мир немного добрее»: Летучая укрепит связь поколений в новом сезоне «Детки-предки»

24 октября на канале СТС выйдет новый выпуск семейной викторины «Детки-предки» с Еленой Летучей. На этот раз на каверзные вопросы будут отвечать представители разных поколений из семей солиста группы «На-На» Владимира Левкина и юной певицы Арины Даниловой, а помогать им будет целый сонм приглашенных звезд. В студии появятся: Шура, Алена Апина, Сергей Жуков, Алексей Глызин, Юрий Николаев, Юлия Меньшова, Михаил Галустян, группа «Самоцветы», блогер Карина Кросс, Николай Цискаридзе, Катя Лель, группы IOWA и Mitchel, Виктор Дробыш и другие.

Напомним, в данном шоу игроки угадывают звезд, песни, фильмы, моду и бытовые вещи из другой эпохи. Финальный приз — 200 тысяч рублей.

«Через игру мы сближаем поколения, за что нас каждый раз благодарят участники. Вот так мы с командой СТС делаем мир немного добрее, — говорит Елена Летучая. — Во втором сезоне вы увидите больше неожиданных и любимых всеми гостей, зажигательных музыкальных номеров, почувствуете больше драйва и получите много полезной информации».

Кстати, в новых выпусках стоит обратить внимание на одежду ведущей. Стилист Александр Рогов нарядил Летучую в разные сочетания стилей XX и XXI веков.

Смотрите второй сезон «Детки-предки» по субботам на канале СТС. Первый выпуск — 24 октября в 12:00.