Подтанцовка Реввы и медсестра из «ковидной» больницы: чем удивит московский кастинг «Танцев»

В субботу, 10 октября, канал ТНТ покажет московский кастинг в последний сезон шоу «Танцы». Организаторы пообещали зрителям супермощное соревнование за попадание в проект. Чтобы услышать заветное «вы в «Танцах», на сцену выйдут профессиональные артисты из подтанцовок Егора Крида, Елены Темниковой, Александра Реввы, Миши Марвина, Клавы Коки и других звезд. Будут и протеже финалистов прошлых сезонов. Например, достаточно сильный номер в стиле фьюжн покажет ученица Кирилла Цыганова.

Но и другие новички, которые только начали путь к славе, не оставят судей равнодушными. От хореографии одной юной пары Мигель буквально закричит, а другой участнице скажет: «Ты — это я в прошлом». Егор Дружинин признается, что никогда не видел такого восхитительного стрипа, какой представила 40-летняя участница. А одной из претенденток стала медсестра, которая в эти дни работает с «ковидными» больными!

Кто из них запрыгнет в последний вагон уходящего поезда? Кому суждено стать звездой финального сезона шоу «Танцы»?

Смотрите московский кастинг популярного телепроекта 10 октября в 20:00 на канале ТНТ.