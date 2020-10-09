Жители Перми первыми увидели старт сериала «Территория», воспевающего их фольклор

12 октября на канале ТНТ и видеоплатформе Premier стартует показ нового мистического сериала «Территория» — напряженного хоррора, основанного на легендах и поверьях Пермского края. Но уже 8 числа создатели картины устроили эксклюзивную премьеру в Перми, которая подарила стране эту необычную историю.

Примечательно, что канал ТНТ впервые устроил большую премьеру не в Москве, а в другом регионе России. Причем гостями кинопоказа стали обычные зрители. Первый эпизод сериала им представили креативный директор телеканала Гавриил Гордеев и исполнители главных ролей: Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова и Ксения Отинова. ТНТ не собирается останавливаться на этом и планирует и дальше проводить крупные премьеры в различных городах России.

Напомним, что «Территория» снята на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако в сериале есть не только шаманы, колдуньи и лешие — но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого. Главный герой — 19-летний парень, который отправился со своим дядей в пермскую глушь, чтобы найти пропавших родителей-этнографов. По пути к ним присоединяются две студентки, знакомые с мифологией этого края не понаслышке. Путникам придется поверить в существование потусторонних сил, иначе они не найдут дороги назад.

Смотрите новый сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на канале ТНТ и видеоплатформе Premier.