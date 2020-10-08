«Я с пузом захожу туда, а на нем женщина»: звездные дамы рассказали об абьюзе

10 октября на канале «Муз-ТВ» состоится большая премьера: зрителям покажут документальный фильм «В постели с врагом: звезды, пережившее насилие». В этом новом проекте знаменитости раскрыли эксклюзивные подробности своей личной жизни: домогательства, изнасилования и домашний абьюз.

Удалось ли 14-летней Лолите вырваться из лап насильника, напавшего на нее в подъезде? Какой кошмар пережила в лесу похищенная телеведущая Маша Малиновская? Как «блондинка в шоколаде» Ксения Собчак оказалась втянута в токсичные отношения? Эти и другие звездные дамы поделятся тем, чем женщинам совершенно делиться не хочется.

«Меня избил, и не просто какой-то мужчина, а любимый. И это самое болезненное. Потому что, если тебя избил там вор на улице, это одно. А когда это человек, которого ты любишь, которому ты доверяешь, это совсем другой случай», — рассказывает Анфиса Чехова. «Я помню, как беременная искала его и нашла в стрип-клубе. Представляете, я с пузом захожу туда, а на нем женщина… Я позвонила маме тогда, мама сказала мне: не смей разводиться, ты будешь никому не нужная старая женщина с ребенком на руках…» — вспоминает Анна Седокова.

Своим советом с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, поделилась Ольга Бузова. Певица и телеведущая считает, что фраза «стерпится — слюбится» совершенно не актуальна, если мужчина поднял руку на возлюбленную. Звезда считает, что в таких случая нужно без разговоров вставать и уходить.

Смогут ли откровения артистов помочь зрителям, пережившим собственные драмы?

Смотрите документальный фильм «В постели с врагом: звезды, пережившие насилие» в субботу, 10 октября, в 16:50 на канале «Муз-ТВ».