В Москве презентуют сборник стихов с произведениями Шевчука, Васильева и Макаревича

7 октября в московском клубе Powerhouse состоится концерт «V лет #вЖЫвую», посвященный пятилетию литературного проекта «Живые поэты» или «ЖЫ». В этот вечер состоится презентация второго сборника лучших стихотворений проекта и живые выступления некоторых авторов, но из-за ограничений по коронавирусу в зал пустят всего полсотни зрителей, поэтому мероприятие лучше посмотреть онлайн. Трансляция будет проведена ВКонтакте, начало в 20 часов.

Добавим, сборник стихов называется «Живые поэты. Книга II». В нем собраны произведения 120 новых авторов, среди которых Юрий Шевчук из группы «ДДТ», Вера Полозкова, Айгель Гайсина из группы «АИГЕЛ», Александр Васильев из группы «Сплин», Андрей Макаревич из группы «Машина времени», Иван Вырыпаев, Игорь Губерман, Эм Калинин и многие другие. Известно, что часть средств от продажи книги редакция проекта жертвует тяжелобольным детям через благотворительный фонд «Линия жизни».

Напомним, что первый сборник стихов данного проекта вышел в апреле 2018 года и был раскуплен в первый же день продаж.