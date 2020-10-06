«Это останется на вашей совести!»: Comedy Club вернулся спустя пять месяцев молчания

Канал ТНТ объявил о старте нового Comedy Club. Из-за эпидемии резиденты популярного шоу пять месяцев не снимали новых выпусков, но теперь они возвращаются.

Возвращаются, сочинив вагон новых шуток: про масочный режим, вирус, чиновников, нефть, развод Харламова, картошку и много еще чего.

«Мы с парнями будем шутить и сами смеяться! Но, надеюсь, не только мы, но и зрители тоже. Обязательно смотрите по пятницам на ТНТ! Кто не будет смотреть – это останется на вашей совести!» — говорит резидент Comedy Club Марина Кравец.

Зрителей ждут новые звездные гости, новые смешные эксперименты и новые каверы на любимые песни. Для одного из номеров даже потребовался вертолет. Кто и куда полетел, узнаем в новом сезоне.

Смотрите Comedy Club на канале ТНТ с 9 октября, по пятницам в 21:00.