Здравствуйте: Том Круз помахал поклонникам, заметившим его на крыше поезда во время съемок

А тем временем Том Круз продолжает геройствовать на съемках фильма «Миссия невыполнима 7». Недавно его и съемочную группу режиссера Кристофера Маккуорри заметили в Норвегии. Да еще где — на крыше едущего поезда. В Сети появилось видео от очевидцев, которые не поверили своим глазам. Вначале они увидели группу людей, рассевшихся на крыше едущего состава, будто они на пикнике, а затем разглядели среди «зацеперов» 58-летнего Тома Круза, который еще и помахал шокированным фанатам.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is… pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ

— Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020