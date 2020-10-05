Здравствуйте: Том Круз помахал поклонникам, заметившим его на крыше поезда во время съемок

А тем временем Том Круз продолжает геройствовать на съемках фильма «Миссия невыполнима 7». Недавно его и съемочную группу режиссера Кристофера Маккуорри заметили в Норвегии. Да еще где — на крыше едущего поезда. В Сети появилось видео от очевидцев, которые не поверили своим глазам. Вначале они увидели группу людей, рассевшихся на крыше едущего состава, будто они на пикнике, а затем разглядели среди «зацеперов» 58-летнего Тома Круза, который еще и помахал шокированным фанатам.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is… pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

Также 38-летняя актриса Хейли Этвелл, снимающаяся в картине, поделилась в Instagram видео снятым на крыше мчащегося поезда. Оттуда женщине открылись прекрасные пейзажи.

«Вот Норвегия во всем ее великолепии. Да, я стою на крыше поезда», — подписала ролик звезда кино.

больше по теме Том Круз получил 200 миллионов долларов на съемки фильма в открытом космосе При этом у проекта еще даже нет сценария.

Напомним, в августе Том Круз выполнил опасный трюк: прыгнул на мотоцикле с высоты около 150 метров. Теперь еще и поезд. Фанаты актера ждут, что «Миссия невыполнима 7» будет здорово насыщена трюками, причем, исполненными вживую. Выход фильма намечен на ноябрь 2021 года, хотя при нынешней тенденции к переносу релизов, это может быть не окончательная дата.