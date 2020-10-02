Пропавшего в Москве двухлетнего мальчика нашли с помощью «Островка безопасности»

2 октября на канале ТВ-3 показали новый выпуск документального проекта «Вернувшиеся». На этот раз героем передачи стал двухлетний малыш Даниил, который пропал в Москве среди бела дня. Журналисты выяснили необычную деталь этого инцидента — мальчика «помог отыскать» супермаркет.

В июле текущего год москвичка Анастасия Олинская гуляла на детской площадке со своим сыном Даней. Мама отвлеклась всего на мгновение, но этого хватило, чтобы малыш пропал вместе со своим самокатом. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, и тогда пришлось обратиться за помощью в полицию.

Однако патрульные сотрудники тоже не нашли мальчика. Что реально помогло — так это ориентировка, которую поисковой отряд «Лиза Алерт» передал на телефон «Островка безопасности» торговой сети «Пятерочка». Оказалось, что сотрудники магазина видели пропавшего ребенка.

Стоит отметить, что «Островок безопасности» — это специальная зона, оборудованная в каждом супермаркете упомянутой сети, которая является ориентиром для потерявшихся людей. Когда в ней обнаруживается человек, директор торговой точки сообщает об этом на «горячую линию», специалист которой вызывает скорую или полицию или направляет на место поисковика «Лизы Алерт». В первую очередь, этот инструмент призван помогать людям, страдающим деменцией, и малолетним детям. За пять месяцев его тестирования в 2600 магазинах Москвы и Подмосковья была оказана помощь 118 пропавшим, 13 из которых были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Знак «Островка безопасности» в виде оранжевого геолокационного пина установлен в каждом магазине торговой сети. О нем стоит рассказать всем вашим родным и близким, чтобы они смогли найтись в экстренной ситуации.

Напомним, что документальный проект «Вернувшиеся» рассказывает реальные истории пропавших людей и их поисков. Программа снимается вместе со специалистами «Лиза Алерт» и других поисковых отрядов.