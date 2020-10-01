Финал шоу «Голос 60+» вновь соберет деньги для людей с тяжелым диагнозом

В пятницу, 2 октября, в 21:30 Первый канал покажет в прямом эфире финал третьего сезона вокального проекта «Голос 60+». Имя победителя будет определено в ходе зрительского голосования.

Поклонники могут проголосовать за следующих конкурсантов: 62-летнего Валерия Кучеренко, 60-летнего Петра Таренкова из команды Льва Лещенко, 61-летнюю Ирину Аникину, 64-летнего Вячеслава Ольховского из команды Елены Ваенги, 82-летнего Всеволода Ушакова, 91-летнюю Дину Юдину из команды Тамары Гвердцители, 73-летнюю Галину Грозину и 61-летнюю Татьяну Шупеня из команды Гарика Сукачева.

Организаторы шоу отметили, что весь доход Первого канала и его партнеров от зрительского голосования будет перечислен благотворительному фонду «Живи сейчас» — на помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом. Лекарства от этой болезни нет, но представители фонда помогают семьям таких пациентов научиться жить, несмотря на страшный диагноз.

«БАС – это редкая болезнь. На всю страну наберется до 15 тысяч таких больных. Каждый из них постепенно теряет способность двигаться, говорить, дышать, при этом оставаясь в сознании», — говорит генеральный директор фонда Наталья Луговая.

Организация «Живи сейчас» уже третий раз сотрудничает с шоу «Голос» и после каждого подобного эфира ей поступает волна обращений от людей, которые и не знали, что в России кто-то помогает пациентам с подобным диагнозом.