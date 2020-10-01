Бузова без Манукяна пришла на мюзикл «День влюбленных» в Театр МДМ

Как отметила певица, за отношениями между мужчиной и женщиной можно наблюдать бесконечно.

Певица и телеведущая Ольга Бузова без своей второй половинки, блогера Давида Манукяна, появилась на мюзикле «День влюбленных» в Театре МДМ. Хотя на подобные спектакли, как правило, все звезды ходят парочками.

«Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки. Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины — в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни — можно наблюдать бесконечно». Ольга Бузова

Впрочем, отсутствие блогера Давида Манукяна вполне можно объяснить. Он в последнее время чаще появляется в обществе своего товарища поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, с которым записал совместный трек, сообщает «МК».

Ранее Манукян отмечал, что они не расстались с Бузовой. Просто, как он выразился, сейчас наступил такой период, что он хочет пожить своей жизнью. Как сказал блогер, личное — это личное, а работа остается работой. Кроме того, он не хочет пиариться на отношениях с певицей.