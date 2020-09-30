Дима Билан стал послом кампании «Подари пластику вторую жизнь»

Певец выступает за то, чтобы люди стали более ответственными по отношению к своей планете.

29 сентября популярный певец Дима Билан принял участие в запуске сети фандоматов по приему пластиковой тары в российской столице. В проекте «Подари пластику вторую жизнь», который продвигают компания Procter & Gamble и сеть магазинов «Магнит», планируется до конца 2021 года установить 80 фандоматов в Москве и Краснодаре.

Организаторы отмечают, что один такой терминал, по предварительным расчетам, способен принимать от 200 кг пластиковых отходов в год, а значит за год 80 объектов будут принимать около 16 тонн пластика, который потом отправится на переработку. Из него можно сделать очень многое — от бутылочек для шампуня и наполнителя для мягких игрушек, до линолеума и детских игровых площадок.

«Моя роль в данном проекте заключается в том, чтобы силой своего творчества обратить внимание людей на свои привычки, помочь им стать более ответственными по отношению к себе и планете, на которой мы живем», — говорит Дима Билан.

Добавим, за каждую сданную через фандомат упаковку покупатель получает скидочный купон на товары P&G. Это призвано стимулировать людей на покупку продукции, которую можно отправить на вторичную переработку.