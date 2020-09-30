Студия Marvel выпустит документальный сериал о комиксах и их фанатах

29 сентября киностудия Marvel опубликовала трейлер документального сериала «616». Этот проект будет рассказывать не о фантастических приключениях супергероев, а об их существовании в реальном мире. Точнее, о том, как живут комиксы Marvel, их наследие в поп-культуре и огромная армия фанатов, выросших на историях о людях со сверхспособностями.

Зрителей ждут откровения создателей комиксом, фильмов, театральных постановок и игрушек по вымышленной вселенной Marvel. Шоу состоит из восьми эпизодов, которые, определенно, будут интересны поклонникам поп-культуры во всех точках земного шара. Сериал выйдет на видеосервисе Disney+ 20 ноября.

Кстати, шоу называется «616» в честь Земли-616. Это название носит вселенная, в которой происходят основные приключения персонажей Marvel. Дело в том, что создатели комиксов уже давно придумали мультивселенную, то есть, в их историях имеется несколько параллельных миров, в которых события развиваются по разному. В одних герой может стать злодеем, в других умереть или, наоборот, остаться в живых. Вскоре зрители увидят это многогранное мироздание и в киновселенной Marvel: фанаты ожидают, что первые шаги к мультивселенной на экране будут сделаны уже в сериале «Ванда/Вижен» и во втором фильме о Докторе Стрэндже.