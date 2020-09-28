«Темные силы не всегда разрушительны»: в октябре на ТНТ стартует хоррор-сериал «Территория»

Актрисы нового мистического сериала ТНТ «Территория» рассказали о съемках и своих впечатлениях от культуры Пермского края, которая будет показана на экране. Ксения Отинова поделилась, что съемочная группа работала в живописных местах: Губахинском каменном городе, ледяной Кунгурской пещере и возле Усьвинских столбов. До некоторых локаций киношники добирались не самыми безопасными способами, поэтому пели песни в пути, чтобы пересилить чувство страха. Для девушки это родной край, и в нем, по ее словам, народные легенды не потеряли своего живого свойства.

«Думаю, это история о том, что все мифы и поверья, все, чем люди объясняли мироустройство, — все это имеет под собой темное начало и основу, и безусловно обладает огромной силой. Но темные силы не всегда разрушительны — они нас проверяют, они про преодоление», — рассказала Отинова о новом сериале.

По ее словам, зрители увидят моменты, когда человек испытывает страх, и именно в эти моменты определяется, кто герой, а кто — нет.

Актриса Ася Чистякова призналась, что это была одна из самых сложных ролей в ее карьере, она долгое время думала, что не справится. К тому же, съемки проходили очень тяжело физически.

«В самом начале съемок мы немного потерялись. Нашему водителю прислали координаты, но плохо ловил интернет, — вспоминает девушка. — Мы приехали по геоданным и поняли, что перед нами обычная дорога, связь дальше заканчивается, и мы не можем ни до кого дозвониться, чтобы узнать, куда нам ехать. Мы стали кататься по деревне, спрашивали, не видел ли кто здесь проезжающих киношников. Пока мы катались, к нам присоединились еще три машины съемочной группы. Помню, что мы уже ржали, пока два часа нам пытались объяснить, куда ехать. Уже готовы были начать съемки своего собственного кино про то, как застряли машины с актерами, операторской группой и реквизитом».

Добавим, что девушки сыграли двух студенток-филологов, которые присоединяются к главному герою, ищущему своих родителей в краю шаманов и колдунов. Также в проекте задействованы: Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный и Алексей Розин. Создатели сериала отмечают, что картина насыщена культурным кодом и наглядно демонстрирует, что вне больших городов в России есть много интересного, о чем можно снять потрясающую историю.

Смотрите сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на канале ТНТ.