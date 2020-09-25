Первым российским документальным фильмом на Netflix станет картина про тюрьму

На популярном западном потоковом сервисе Netflix появится первый документальный фильм из России. Американский онлайн-кинотеатр приобрел для своей трансляции картину «Кресты», снятую студией «Остров» по заказу канала «Россия 1». Пользователи со всего мира смогут посмотреть ее на русском языке с английскими субтитрами.

Фильм рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. За 130 лет ее существования в этих стенах содержались революционеры, ученые, генералы, писатели и поэты, ученые, воры и серийные убийцы. В «Крестах» сидели маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жженов и другие известные люди.

Сначала документальную ленту покажут на международных кинофестивалях, в том числе и Варшавском, а затем она станет доступная на Netflix — с 1 января 2021 года.