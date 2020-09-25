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Первым российским документальным фильмом на Netflix станет картина про тюрьму

Западный потоковый сервис купил отечественную ленту «Кресты».

Первым российским документальным фильмом на Netflix станет картина про тюрьму
Документальный фильм «Кресты» расскажет об одной из самых старых тюрем России. Фото: канал «Россия 1».

На популярном западном потоковом сервисе Netflix появится первый документальный фильм из России. Американский онлайн-кинотеатр приобрел для своей трансляции картину «Кресты», снятую студией «Остров» по заказу канала «Россия 1». Пользователи со всего мира смогут посмотреть ее на русском языке с английскими субтитрами.

Фильм рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. За 130 лет ее существования в этих стенах содержались революционеры, ученые, генералы, писатели и поэты, ученые, воры и серийные убийцы. В «Крестах» сидели маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жженов и другие известные люди.

Сначала документальную ленту покажут на международных кинофестивалях, в том числе и Варшавском, а затем она станет доступная на Netflix — с 1 января 2021 года.

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