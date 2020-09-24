Проект «Вернувшиеся» расскажет, как звезды помогли найти пропавшего человека

25 сентября, в 14:45 на канале ТВ-3 выйдет новый выпуск документального проекта «Вернувшиеся», который рассказывает о реальных поисках пропавших людей. В этот раз героем программы станет 29-летний Никита Паничев — мужчина с синдромом Дауна, который весной этого года вышел из своего дома в Москве, и не вернулся.

Примечательно, что парня искали не только родственники и волонтеры, но и звезды шоу-бизнеса, такие как Ксения Алферова, Эвелина Бледанс, братья Запашные и Татьяна Навка. Дело в том, что Никита – первый в России человек с упомянутым синдромом, который смог получить официальную работу. При поддержке фонда Ксении Алферовой он устроился поваром в кафе известной столичной сети. Кроме того, он — музыкант, и был знаком со многими известными эстрадными исполнителями.

«Никита Паничев – это первый взрослый человек с синдромом Дауна, которого я встретила. И он всегда был для меня стимулом, эталоном. Я всегда хотела, чтобы мой ребенок достиг того уровня развития, которого достиг Никита. Он всегда с первого взгляда внушал мне доверие, расположение», — рассказывает актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая сама воспитывает особенного ребенка.

Когда Никита пропал, ориентировки на него распространяли не только родственники и друзья, но и звезды. Однако в течение пяти дней поиски не приносили никакого результата. Но вдруг на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что парня видели на вокзале в Туле. Проверять информацию поехали артисты цирка Запашных. Как и где в итоге нашли Паничева — смотрите в свежем выпуске второго сезона телепроекта «Вернувшиеся».

Добавим, что эта передача получила премию форума «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социально-ответственное СМИ».