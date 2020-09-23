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«Я, Энди Уорхол»: в Москве откроется масштабная выставка легендарного художника

Поклонники поп-арта смогут увидеть более 200 работ мастера.

«Я, Энди Уорхол»: в Москве откроется масштабная выставка легендарного художника
Энди Уорхол (1928-1987). Фото: globallookpress.com

25 сентября в зале Союза художников России здания Новой Третьяковки откроется полномасштабная выставка «Я, Энди Уорхол», посвященная легенде американского искусства. Зрителям покажут более 200 работ мастера и первооткрывателя поп-арта, начиная от самых известных — «Мэрилин» и банок с супом «Кэмпбелл» — и заканчивая его фильмами.

Москвичам представят Уорхола не только как художника и дизайнера, но также как фотографа и продюсера музыкальных групп. Организаторы обещают воссоздать в Третьяковке легендарную «Фабрику» — арт-студию творца в Нью-Йорке, которая стала центром притяжения мировой богемы. Всего экспозиция занимает более 2500 квадратных метров.

Добавим, что выставка продлится до 10 января 2021 года. Подробности можно узнать на официальном сайте события.

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