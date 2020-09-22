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Глаз не отвести: студия Хаяо Миядзаки поделилась 400 кадрами из своих произведений в высоком качестве

Фанатам картин Ghibli разрешили использовать их «в рамках здравого смысла».

Глаз не отвести: студия Хаяо Миядзаки поделилась 400 кадрами из своих произведений в высоком качестве
Кадр из аниме «Унесенные призраками». Фото: ghibli.jp

Японская анимационная студия Ghibli, создавшая целый ряд культовых аниме, сделала подарок своим поклонникам. С сентября кампания, созданная режиссером Хаяо Миядзаки, начала публиковать на официальном сайте кадры из своих красочных произведений в высоком качестве, чтобы фанаты могли бесплатно заимствовать их для своих целей.

«Не стесняйтесь использовать в рамках здравого смысла», — говорится в сообщении студии.

Пока что художники опубликовали 400 кадров из восьми произведений. В основном, это недавние работы Ghibli: «Воспоминания о Марни», «Ариэтти из страны лилипутов», «Со склонов Кокурико», «Сказание о принцессе Кагуя», «Ветер крепчает». Но есть и широко известные картины — «Унесенные призраками», «Сказания Земноморья» и «Рыбка Поньо на утесе». В каждой папке по 50 широкоформатных кадров.

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