Глаз не отвести: студия Хаяо Миядзаки поделилась 400 кадрами из своих произведений в высоком качестве

Японская анимационная студия Ghibli, создавшая целый ряд культовых аниме, сделала подарок своим поклонникам. С сентября кампания, созданная режиссером Хаяо Миядзаки, начала публиковать на официальном сайте кадры из своих красочных произведений в высоком качестве, чтобы фанаты могли бесплатно заимствовать их для своих целей.

«Не стесняйтесь использовать в рамках здравого смысла», — говорится в сообщении студии.

Пока что художники опубликовали 400 кадров из восьми произведений. В основном, это недавние работы Ghibli: «Воспоминания о Марни», «Ариэтти из страны лилипутов», «Со склонов Кокурико», «Сказание о принцессе Кагуя», «Ветер крепчает». Но есть и широко известные картины — «Унесенные призраками», «Сказания Земноморья» и «Рыбка Поньо на утесе». В каждой папке по 50 широкоформатных кадров.