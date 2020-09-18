Первыми испытания в шоу «Пой без правил» пройдут Алексей Чумаков и Ольга Бузова

С 20 сентября на канале ТНТ стартует музыкальное шоу «Пой без правил». В нем известным артистам будут устраивать телевизионный концерт «с препятствиями», то есть они должны будут петь и одновременно выполнять забавные задания от судей. И все это перед живой публикой.

Незадолго до старта передачи Teleprogramma.pro взяла интервью у ее ведущего Ильи Соболева и узнала некоторые детали проекта. Например, то, что среди первых участников будут Алексей Чумаков и Ольга Бузова.

Ведущий отметил, что после съемок шоу он убедился: не у всех звезд шоу-бизнеса есть слух и голос. Но в данной передаче певцам нужно будет проявить, скорее, характер и самоиронию.

По словам Соболева, одним из возможных вариантов названия шоу был «Вой без правил».

«Некоторые артисты, с которыми мы уже записали несколько выпусков, вполне оправдали это название», — признался ведущий.

Сам он будет помогать звездам на сцене, ведь их ждут действительно сложные испытания.

Смотрите дебютный выпуск шоу «Пой без правил» 20 сентября в 20 часов на канале ТНТ.