Полина Гагарина призналась в своих слезах и страхах

26 сентября Первый канал покажет новый выпуск телепередачи «101 вопрос взрослому», героиней которого стала певица Полина Гагарина. 33-летняя звезда рассказала подросткам о своей музыке, участии в шоу «Голос» и не только. Юному поколению была интересна и личная жизнь артистки, которая насчитывает уже два брака.

Как поделились создатели программы, Гагарина рассказала начинающим интервьюерам об отношениях с мужчинами и родителями, работе над собственным характером и пути к успеху. Певица раскрыла и детали своей первой любви, поведала о слезах и страхах, о трудностях, которые встречаются на сцене, и о воспитании детей. Подростки нередко просили у Полины советы, и она дала жизненные подсказки всем, кто в этом нуждался.

«В новом сезоне мы постарались сохранить все то, за что аудитория полюбила эту программу: детскую непосредственность, искренность и отсутствие страха задать неудобный вопрос известному человеку», — говорит ведущий программы Сергей Шубенков, который в самом шоу представлен голосом за кадром.

Смотрите «101 вопрос взрослому» с Полиной Гагариной 26 сентября в 10:15.

Кстати, Первый канал объявил о старте осенних игр 45-го сезона «Что? Где? Когда?». Серию юбилейных выпусков программы откроет самая молодая команда клуба под предводительством Кирилла Емелина.

Это произойдет в прямом эфире 27 сентября в 22:00.