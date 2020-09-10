В TikTok пройдет ряд экскурсий по российским музеям и выставкам

Пользователи популярного приложения смогут посмотреть не только на танцы, но и на редкие экспонаты.

Популярное у молодежи приложение TikTok и сайт «Культура.РФ» объединились, чтобы провести ряд виртуальных экскурсий по российским музеям и галереям. Проект стартует 12 сентября. По средам и субботам пользователи TikTok смогут увидеть интересные выставки на официальной странице «Культура.РФ» или по хештегу #КультурныйTikTok.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети, первыми участниками проекта станут Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Мультимедиа Арт музей в Москве. Знакомство с ними пройдет в формате видеотрансляции с комментариями гидов.

Сотрудники Музея Фаберже расскажут о моде и аксессуарах рубежа 19-20 веков, о знаменитых ювелирных яйцах и других предметах из драгоценных камней. Их виртуальные экскурсии пройдут 12, 16, 19 и 23 сентября. Затем, 26 числа, к проекту присоединится Мультимедиа Арт музей. Пользователям представят выставку American Power американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна. А трансляция 30 сентября будет посвящена французскому коллекционеру Антуану де Гальберу и собранным им предметам искусства. Далее зрителей ждут выставки российских фотографов: 3 октября — Игоря Мухина, а 7 числа — Алексея Титаренко.