Ингеборга Дапкунайте в черном монохромном платье пришла на съемки к Ивану Урганту

К тому же литовская актриса в эфире ток-шоу поделилась с поклонниками подробностями премьеры спектакля «Разбитый кувшин».

Телеведущая и актриса Ингеборга Дапкунайте побывала в гостях у Ивана Урганта и сообщила поклонникам о своем участии в очередной театральной постановке. Также в микроблоге актриса поделилась отчетом о том, как прошли съемки в «Останкино».

Обладательница премии «Ника» 1995 года за лучшую женскую роль призналась, что считает сына Андрея Урганта и Валерии Киселевой — гением. Дапкунайте добавила, что телеведущий, как всегда, шутил, а она рассказывала ему про спектакль «Разбитый кувшин». В студию к Ивану Урганту 57-летняя Дапкунайте пришла в черном монохромном платье, продемонстрировав особенности фигуры.

По словам знаменитости, пьеса «Разбитый кувшин» открыла новый сезон в Театре наций. Актриса играет в спектакле роль судьи. Что примечательно, у ее героя нет пола. Дапкунайте объясняет отсутствие гендера у персонажа необходимостью показать беспристрастность и честность судебного процесса.

Как заявила сама Ингеборга, для нее важна справедливость во всем. Она доказала это в специальной игре на программе Ивана Урганта. Ведущий ток-шоу и его гостья сымитировали кастинг среди актеров на лучшую роль в кино. Из Дапкунайте получился объективный жюри. Каждый свой выбор она старалась подробно пояснить.

Напомним, что начинала свою актерскую карьеру Дапкунайте в Каунасском драматическом театре. Позже она играла в Молодежном театре в Вильнюсе под руководством Эймунтаса Някрошюса. Кинодебют актрисы состоялся в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена».