Забег «Бегущие сердца» отменен, но его участники могут помочь детям с особенностями развития

Осенью 2020 года в Москве должен был состояться шестой благотворительный забег «Бегущие сердца». Деньги полученные от участников этого мероприятия фонд «Обнаженные сердца» собирался использовать на продолжение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития. Из-за пандемии забег пришлось отменить, но благие намерения поддержки семей, в которых растут малыши с аутизмом, церебральным параличом, синдромом Дауна и другими особенностями развития, отменить нельзя.

«Мы призываем всех не оставаться в стороне и помочь нам осуществить задуманное, — объявили сотрудники фонда «Обнаженные сердца». — Спортивные соревнования сейчас отменяются по всему миру, но ни аутизм, ни синдром Дауна, ни церебральный паралич не уходят на карантин! Детям с такими особенностями поддержка нужна каждый день, несмотря на кризисы и сложности с проведением благотворительных акций».

Отметим, что фонд, созданный моделью Натальей Водяновой, планирует собрать 25 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы созданные в России службы ранней помощи продолжали оказывать интенсивную поддержку своим подопечным в течение года. Речь идет о более 2000 детей в семи городах.

«Для участников забега самое важное — добежать до финиша. Для ребенка с особенностями развития – получить поддержку на старте», — отмечают организаторы.

Чтобы помочь фонду, нужно зайти на страницу благотворительного забега «Бегущие сердца» и сделать пожертвование. Также можно попросить своих друзей поддержать этот проект.