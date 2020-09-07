Дворец в Петергофе откроет свои двери для посетителей с 12 сентября

Хорошая новость для тех, кто собирается посетить прекрасный Санкт-Петербург: с 12 сентября для посетителей откроются парадные залы Большого петергофского дворца, а также экспозиции «Особая кладовая» и «Церковный корпус». Напомним, что парки и фонтаны Петергофа были открыты еще летом, а вот Верхний сад оказался закрыт на реконструкцию. Внутрь же дворца посетителей временно не пускали.

Но с 12 числа можно будет посмотреть парадные залы и еще два помещения этого величественного памятника архитектуры. Как сообщается на сайте музейного комплекса, они будут открыты с 10:30 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца. Из-за ограничений по коронавирусу, гости могут входить только группами не более пяти человек — по сеансам, которые будут проводиться каждые 30 минут.

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Добавим, что после разрушения в период Великой отечественной войны дворец был восстановлен. Кроме его архитектуры, посетители могут полюбоваться великолепной мебелью и впечатляющими произведениями скульптуры и живописи.