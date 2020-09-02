Михаил Шуфутинский исполнит песню «Третье сентября» для своих поклонников в Instagram

Этого события вы ждали: 3 сентября Михаил Шуфутинский выйдет в прямой эфир в Instagram, чтобы спеть сами знаете какую песню. Об этом событии 72-летний певец сообщил накануне, 2 числа.

«Я очень рад, что завтра я буду свободен — не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно 3 сентября», — рассказал артист на видео.

Он пообещал, что выступит со своим хитом для всех пользователей социальной сети — начало трансляции в 18 часов по московскому времени. Своей песней он поздравит всех, у кого день рождения или семейный праздник выпал на 3 сентября.

Напомним, песню, которую не стоит представлять, для Шуфутинского написал композитор Игорь Крутой. У певца имеется множество наград «Шансон года» за различные композиции, но за эту — ни одной. Зато она стала вирусной в социальных сетях, сделав Михаила Захаровича кумиром молодежи.