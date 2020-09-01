А ну-ка девушки: на ТНТ стартует второй сезон шоу «Женский стендап»

Канал ТНТ приготовил для зрителей второй сезон шоу «Женский стендап». Первый выпуск будет показан 12 сентября в 23 часа. Создатели программы обещают более смелые монологи и неожиданные темы, которые еще не поднимались на отечественном ТВ.

Напомним, в этом шоу выступают только женщины, и не всегда их речи можно списать на шутку. Подчас смешной оказывается горькая жизненная правда. К микрофону выходят многодетные матери и одинокие красавицы, молодые домохозяйки, врачи и актрисы.

«Здесь нет громкой музыки и ярких костюмов, нет постановок и миниатюр, есть только сцена и микрофон, и этого оказалось достаточно, чтобы рассмешить огромную аудиторию», — отмечают создатели программы.

Добавим, что среди гостей нового сезона «Женского стендапа» были замечены Алексей Щербаков, Аглая Тарасова, Зоя Бербер, Иван Абрамов, рэпер ST, Анатолий Цой и другие звезды шоу-бизнеза. Будет жарко, а главное — искренне.