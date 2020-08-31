Московская книжная ярмарка впервые пройдет в Манеже

В 2020 году Московская международная книжная ярмарка впервые пройдет в Манеже — событие запланировано на 2-6 сентября. Известно, что там будут представлены три сотни издательств и 270 различных мероприятий.

В частности, Захар Прилепин презентует свою новую книгу «Ополченский романс», Евгений Водолазкин — «Сестру четырех», Фредерик Бегбедер — «Человека, который смеялся до слез». Также состоятся встречи с Владимиром Познером, Алексеем Ивановым, Янушом Вишневским и другими знаменитостями. Пройдут лекции о феминизме и образе мужчины в литературе, а также о том, как издательства выживают в кризис, принесенный пандемией.

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Интересно, что организаторы отказались от привычных стендов. В этот раз пространство ярмарки будет напоминать город — с улицами, кварталами и перекрестками. Подробности — на сайте мероприятия.