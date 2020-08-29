«Ночь в кино» стала первой всероссийской акцией после карантина, организованной не онлайн

Вечером 29 августа более чем в 60 регионах России пройдет акция «Ночь в кино». Несмотря на пандемию, в этом году данное мероприятие не загнали в онлайн, хотя ряд показов пройдет на сайте «Культура.рф». Минкульт РФ пообещал жителям страны около 400 «живых» событий, среди которых лекции о кино, творческие вечера и выставки. По сути, это первая всероссийская акция после карантина, которая пройдет не в Сети.

В программу показов, которые пройдут в кинотеатрах, вошли фильмы этого года: комедия «Холоп», мультфильм «Иван Царевич и Серый волк — 4» и вторая часть музыкальной мелодрамы «Лед». Также зрителям предложат и классические картины советского и международного кинопроката.

Чтобы узнать, где и когда пройдут мероприятия «Ночи», можно обратиться в раздел «Афиша». Кроме него, на портале «Культура.рф» доступен сервис рекомендаций фильмов. После прохождения небольшого теста, сайт предлагает пользователю один из фильмов, выбранных редакцией и доступных для бесплатного просмотра.