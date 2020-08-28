Границы полов: «Оскар» не собирается отменять мужские и женские актерские награды

Ранее немецкий кинофестиваль «Берлинале» отказался от гендерных различий и объявил, что будет награждать за лучшие роли без привязки к полу.

После того, как Берлинский кинофестиваль отказался от гендерного деления в актерских номинациях, данное решение может стать международной тенденцией. Но главная кинопремия мира — американский «Оскар» — пока не собирается следовать примеру немецких коллег.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киноакадемии США, организация собирается сохранить нынешнюю структуру наград, то есть, отмечать артистов за лучшие мужские и женские роли. Однако «Оскар» будет следить за дискуссией, которую запустили в «Берлинале». Если в премии и произойдут какие-либо изменения, то они будут продиктованы членами академии.

Напомним, знаменитая кинопремия вручается традиционно в феврале. В 2021 году должна будет состояться уже 93-я церемония награждения, если, конечно, мероприятие не перенесут в онлайн из-за пандемии коронавируса, которую Америка переживает весьма тяжело.

Ну а Берлинский международный кинофестиваль уже заявил, что пройдет в феврале очно, и вместо мужских и женских наград будет вручать своих серебряных медведей за «Лучшую актерскую работу в главной роли» и «Лучшую актерскую работу в роли второго плана».