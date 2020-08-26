Том Круз поддержал кинотеатры, посетив премьеру «Довода» в Лондоне

Героически снимающий седьмую часть «Миссия невыполнима» голливудский актер Том Круз поддержал индустрию кинотеатров. 25 августа звезда боевиков посетил в Лондоне премьерный показ долгожданного фильма «Довод» Кристофера Нолана. 58-летний артист не только пришел на сеанс и поздоровался со зрителями, но и выложил в соцсетях видеоотчет об этом событии.

«Большой фильм. Большой экран. Люблю это», — подписал ролик известный актер.

Мужчина был в черной респираторной маске на пол лица и удивлялся, как это поклонники его узнают. После просмотра картины он сразу же уехал, не став давать автографы, но сам жест актера многое значит.

В англоязычных странах до сих пор тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, и, хоть кинотеатры начали открываться, зрители неохотно идут в них из-за страха заразиться. Киносети тяжело переживают этот кризис, а частные кинотеатры и вовсе находятся на грани исчезновения. Своим визитом Круз привлек внимание публики к тому, что при соблюдении правил безопасности можно спокойно сходить в кино и насладиться фильмом на большом экране. Тем более, что отложенные из-за коронавируса блокбастеры начинают наконец-то выходить.